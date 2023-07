ATP Newport - Adrian Mannarino opposé à Alex Michelsen en finale

Dans un duel 100% français, Mannarino, 38e mondial et tête de série N.2, s'est imposé en deux sets 6-4, 6-3 contre son compatriote Ugo Humbert, 40e mondial et tête de série N.3. Mannarino va jouer la 13e finale de sa carrière, la 2e cette saison après celle perdue à Majorque. Il tentera de remporter son 3e titre après ceux glanés à Winston-Salem en 2022 et à Rosmalen en 2019. Michelsen, 190e mondial, a lui pris le meilleur sur son compatriote John Isner (ATP 126) avec une victoire en deux sets 7-6 (8/6), 6-4 pour se qualifier pour sa toute première finale sur le circuit à 18 ans. (Belga)