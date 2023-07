Au moins 17 morts dans un accident de bus au Bangladesh

Le bus transportant près de 50 passagers est sorti de la route et a atterri dans un étang près du district de Jhalakhati, à plus de 130 kilomètres au sud-ouest de la capitale Dacca. Douze personnes sont décédées sur place et cinq autres après leur transport à l'hôpital. L'accident a été causé par la crevaison d'un pneu qui a causé la perte de contrôle du véhicule. Les accidents de la route sont fréquents au Bangladesh en raison d'une application laxiste de la législation, du mauvais état des routes et d'une conduite imprudente. La Fondation pour la sécurité routière, un groupe civique qui surveille les accidents au Bangladesh, a signalé plus de 7.700 décès dans environ 6.829 accidents de la route en 2022. (Belga)