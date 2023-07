Championnat du monde de motocross - Jago Geerts gagne la course qualificative à Lommel en MX2 et prend 10 points au Mondial

Le jeune pilote limbourgeois, victorieux des deux dernières éditions dans le sable du circuit renouvelé de Lommel, empoche ainsi dix points au championnat du monde et reprend trois unités à l'Italien Andrea Adamo (KTM), 4e (7 pts) samedi. Lucas Coenen (Husqvarna) a pris la 2e place - et 9 points - devant l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas), 3e. Liam Everts (KTM) est 5e (6 pts) juste devant le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) qui prend 5 points. Au classement mondial, Adamo compte désormais 538 points pour 501 à Geerts et De Wolf. La course qualificative en MXGP est prévu à 17h25 et les deux manches le dimanche (MX2 à 13h15 et 16h10, MXGP à 14h15 et 17h10). Les courses qualificatives offrent des points au championnat du monde pour les dix premiers, mais ne compte pas pour le classement du Grand Prix. (Belga)