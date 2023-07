Championnat du monde de motocross - Jago Geerts gagne la course qualificative à Lommel en MX2 et prend 10 pts au Mondial

Le jeune pilote limbourgeois, victorieux des deux dernières éditions dans le sable du circuit renouvelé de Lommel, empoche ainsi dix points au championnat du monde et reprend trois unités à l'Italien Andrea Adamo (KTM), 4e (7 pts) samedi. Lucas Coenen (Husqvarna) a pris la 2e place - et 9 points - devant l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas), 3e. Liam Everts (KTM) est 5e (6 pts) juste devant le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) qui prend 5 points. Au classement mondial, Adamo compte désormais 538 points pour 501 à Geerts et De Wolf. En MXGP, Jeremy Van Horebeek (Honda) a réussi à prendre trois points (8e) dans une course qualificative remportée par le Néerlandais Glenn Coldenhoff (Yamaha) devant le Français Romain Febvre (Kawasaki) qui vient de gagner les trois derniers Grands Prix. Autoritaire leader au championnat du monde, l'Espagnol Jorge Prado (GasGas) est 5e. Les deux manches de chaque catégorie pour la course de dimanche sont prévues, pour le MX2, à 13h15 et 16h10, et pour le MXGP, à 14h15 et 17h10. Les courses qualificatives offrent des points au championnat du monde pour les dix premiers, mais ne compte pas pour le classement du Grand Prix. (Belga)