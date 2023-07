Conflit au Soudan - Darfour : au moins 16 civils tués par des roquettes sur leurs maisons

"Lors d'échanges de tirs de roquettes entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR), 16 civils ont été tués vendredi à Nyala", chef-lieu du Darfour-Sud, a déclaré le syndicat sur la base d'un "premier bilan provisoire". Au moins un homme a été abattu par un sniper, a-t-il ajouté. A El-Geneina, chef-lieu du Darfour-Ouest, des snipers avaient déjà décimé dès avril des résidents qui ont depuis fui par dizaines de milliers au Tchad voisin. La guerre a été déclenchée à Khartoum le 15 avril entre le général qui commande l'armée et son ex-numéro deux devenu rival, qui dirige les paramilitaires des FSR. Fin avril, le conflit a gagné le Darfour-Ouest puis le Darfour-Sud, faisant 3.000 morts, selon un bilan largement sous-estimé. Après El-Geneina, où l'ONU soupçonne des "crimes contre l'humanité", les combats au Darfour, fief des FSR et théâtre dans les années 2000 d'une guerre civile, se concentrent désormais à Nyala. Les affrontements se poursuivent également dans la capitale et gagnent désormais sa très grande ceinture : samedi pour la première fois, des habitants ont signalé des raids de l'armée de l'air sur des villages du nord de l'État d'al-Jazira. Cette immense étendue fertile au sud de Khartoum accueille des centaines de milliers des 3,3 déplacés et réfugiés de la guerre. (Belga)