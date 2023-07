Euro de basket U18 division B - La Belgique débute son tournoi par une défaite contre la Lettonie

Noah Meeusen a terminé meilleur marqueur de la rencontre côté belge avec 15 points tandis que Evert Van Eyck a ajouté 13 unités, Adedayo Polet 12 et Lukijan Zecevic 10. Dans l'autre match du groupe, la Bulgarie s'est imposée 85-77 contre la Suisse. Les jeunes Belgian Lions, entraînés par Jean-Marc Jaumin, affronteront encore la Bulgarie samedi (21h30 heure belge), la Suisse dimanche (16h30) et le Portugal mercredi (21h30). Les 22 équipes ont été réparties dans deux groupes de cinq et deux groupes de six. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale et les troisièmes et quatrièmes joueront les matches de classement pour les places 9 à 16. Les derniers des groupes de cinq et les deux derniers des groupes de six disputeront eux des matches de classement pour se maintenir en Division B. Les deux finalistes et le vainqueur du match pour la 3e place seront promus en Division A en 2024. (Belga)