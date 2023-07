Euro des jeunes de tennis de table - Seule Lilou Massart atteint les quarts de finale en double juniors

Les juniors (U19) Tom Closset et Alessi Massart ont gagné au premier tour (seizièmes de finale) face aux Portugais Kong/Pinto 3-0 avant de perdre au tour suivant 3-1 contre les Slovaques Goldir/Palusek. Louis Laffineur, qui jouait aux côtés du Polonais Milosz Redzimski, a aussi passé le premier tour 3-1 aux dépens des Espagnols Berzosa/Pantoja, mais s'est arrêté en 1/8e battu 3-1 par les Français Poret /Deschamps. En double jeunes filles juniors (U19), Sara Devos et Julie van Hauwaert ont franchi les seizièmes 3-0 aux dépens des Serbes Popovic/Todorovic mais sont tombées 3-1 devant l'Espagnole Coll et la Galloise Hursey. Eloise Duvivier, associée à la Lettone Aleksandra Jersova, a rejoint les huitièmes, 3-0 au détriment des Allemandes Pranjkovic/ Lachenmayer, où elle a perdu 3-1 face à la Croate Arapovic et la Roumaine Zaharia. En double mixte juniors (U19), Alessi Massart et Lilou Massart ont été battus 3-0 en seizièmes de finale par les Polonais Zalewski/Brzyska. En double cadettes (U15), Lilly Laffineur et Alicia Warrand ont battu 3-2 le duo tchéco et slovaque Holejsovska/Molnarova et perdu ensuite 3-0 contre les Allemandes Itagaki/Neumann. Katte De Meyer et Lotte Nuyttens se sont inclinées 3-0 d'emblée devant les Allemandes Morsch/Wang. Chez les cadets (U15), Maxime Degive et Charles Janssens ont écarté en seizièmes de finale les Portugais Carlos Gonçalves et Dinis Ye 3-0 puis ont perdu 3-0 contre les Italiens Faso et Trevisan. L'autre double Matt Closset/Vitja Lutsenko a été battu 3-0 d'emblée par les Allemands Haspel/Hersel. (Belga)