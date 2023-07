F1 - GP de Hongrie - Le Grand Prix de Hongrie au calendrier de la Formule 1 jusqu'en 2032

Le nouvel accord fait suite à l'annonce d'une rénovation importante du circuit dans les années à venir, avec l'apparition d'un nouveau bâtiment au niveau de la voie des stands et d'une nouvelle tribune principale. Le circuit, situé à une vingtaine de kilomètres du centre historique de Budapest, figure au calendrier de la F1 depuis 1986. "C'est formidable d'annoncer la prolongation du GP de Hongrie pour cinq années supplémentaires, alors que nous nous apprêtons à vivre un week-end riche en action au Hungaroring", a déclaré Stefano Domenicali, président et directeur général de la Formule 1. "C'est un circuit très spécial à côté de l'incroyable ville de Budapest et un circuit que tous les pilotes et nos fans attendent avec impatience chaque saison." (Belga)