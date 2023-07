Génocide au Rwanda - La demande de récusation de la présidente rejetée dans le dossier de Pierre Basabosé

L'arrêt de la Cour dont Belga a pu prendre connaissance samedi a déclaré la requête sans fondement. "Contrairement à ce que soutient le requérant, la présidente de la cour d'assises a eu égard au caractère contributif ou non" des témoignages envisagés pour la manifestation de la vérité "afin d'arrêter la liste des témoins dont l'audition était admise", ont notamment motivé les juges. Me Flamme reprochait à la présidente de s'être montrée partiale en ayant refusé la comparution "du seul témoin de fait et de pratiquement tous les témoins historiques et contextuels de la défense", tandis que ceux du ministère public et des parties civiles ont été acceptés. Le procès de Pierre Basabosé s'ouvrira le 4 octobre prochain avec le tirage au sort des jurés. Les débats commenceront ensuite le 9 octobre. L'homme comparaîtra aux côtés de Séraphin Twahirwa, âgé de 66 ans, accusé des mêmes faits. Pierre Basabosé est soupçonné d'avoir été membre de l'Akazu, le cercle de pouvoir qui gravite autour de l'ancien président rwandais Juvénal Habyarimana, et d'avoir participé à des assassinats de Tutsis. Séraphin Twahirwa est également suspecté d'avoir une responsabilité dans ces massacres. Son dossier a été joint à celui de Pierre Basabosé. (Belga)