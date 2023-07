Invasion de l'Ukraine - Crimée: une attaque ukrainienne provoque l'explosion d'un dépôt de munitions

La Russie a elle qualifié de "crime odieux" prémédité la mort dans un bombardement ukrainien d'un journaliste russe, jugeant l'Occident "responsable" aux côtés de Kiev et promettant "une réponse" aux responsables de cette attaque. Le dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko, fidèle allié de Moscou présenté comme le médiateur entre le Kremlin et Evguéni Prigojine il y a près d'un mois lors de la rébellion avortée de Wagner en Russie, était en fin de journée en route pour Moscou où il doit rencontrer Vladimir Poutine dimanche. La nouvelle attaque ukrainienne samedi en Crimée intervient quelques jours après un assaut contre le pont de Kertch, le seul ouvrage de ce genre qui relie la péninsule à la Russie et sert notamment à acheminer du matériel aux militaires russes sur le front ukrainien. Cette frappe visait "des installations militaires" et "a été menée par les forces ukrainiennes", a confirmé à l'AFP une source interne à l'armée ukrainienne, sans donner de détails sur le déroulement de l'opération. Kiev, qui a déclenché début juin une contre-offensive pour reprendre les territoires conquis par Moscou, affirme son intention de récupérer notamment la Crimée, que la Russie a unilatéralement rattachée en 2014 à son territoire. (Belga)