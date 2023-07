Invasion de l'Ukraine - L'ambassadeur russe convoqué à Varsovie, après des déclarations "provocatrices" de Poutine

Le président russe a accusé vendredi la Pologne d'avoir des "plans revanchards" et de vouloir récupérer des territoires de l'ouest de l'Ukraine, une allégation récurrente des autorités russes. Au cours d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, M. Poutine a en outre maintenu que les régions occidentales de la Pologne actuelle furent "un cadeau de Staline" fait aux Polonais à l'issue de la Deuxième guerre mondiale. La convocation de l'ambassadeur russe fait suite à "des déclarations provocatrices du président de la Russie Vladimir Poutine, ainsi qu'à des menaces et d'autres actions inamicales de la Fédération de Russie à l'égard de la Pologne et de nos alliés", a déclaré le vice-ministre polonais Pawel Jablonski. "Les frontières entre les pays sont absolument intouchables et la Pologne est opposée à une quelconque révision" de celles-ci, a déclaré M. Jablonski. Vendredi dans la soirée, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a répondu sur Twitter à M. Poutine, répétant que "Staline était un criminel de guerre, responsable de la mort de centaines de milliers de Polonais" pendant et après la Deuxième guerre mondiale. Selon M. Jablonski, il s'agit "une tentative de blanchir le criminel de guerre qu'était Staline par un autre criminel de guerre qu'est Poutine aujourd'hui". En application des décisions prises en 1945 par les grandes puissances à l'issue du conflit mondial, la Pologne fut déplacée d'environ 300 km vers l'ouest, comparé à la carte d'avant la guerre. L'Union soviétique a ainsi conservé les territoires polonais qu'elle avait annexés en 1939, alors que la Pologne a bénéficié de l'apport de quelques régions qui avaient appartenu à l'Allemagne. (Belga)