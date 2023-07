Invasion de l'Ukraine - Un journaliste russe de l'agence de presse Ria Novosti tué dans le sud de l'Ukraine

"Des unités des forces armées ukrainiennes ont lancé une attaque d'artillerie contre un groupe de journalistes", "blessant quatre journalistes plus ou moins gravement", selon l'armée russe. "Lors de l'évacuation, Rostislav Jouravlev (...) est décédé des suites de ses blessures, à la suite d'une explosion de sous-munitions", a-t-elle ajouté. L'état de santé des trois autres journalistes blessés est "stable", selon l'armée russe qui a indiqué qu'"ils avaient été rapidement évacués vers les installations médicales" du ministère russe de la Défense. Selon l'employeur de M. Jouravlev, l'agence de presse Ria Novosti, "le bombardement a eu lieu près du village de Pyatikhatky", dans la région de Zaporijjia (sud). Le gouverneur régional installé par Moscou, Evguéni Balitsky, a également confirmé la mort du journaliste sur Telegram, exprimant "(ses) plus sincères condoléances à la famille et aux amis". (Belga)