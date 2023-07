Jupiler Pro League - Genk termine sa préparation par une victoire 1-0 face à Burnley

Capitaine en l'absence de Bryan Heynen, Mike Trésor a été fêté pour son Soulier d'Ébène et c'est sur développement d'un de ses tirs mal renvoyé par le gardien anglais, James Trafford, qu'Yira Sor a surgi pour marquer le seul but de la rencontre (8e, 1-0). Par la suite, le jeu s'est essentiellement concentré au milieu du terrain. En seconde période, Burnley a été plus entreprenant grâce à Scott Twine. Les Clarets, qui entameront le championnat contre Manchester City dans trois semaines, n'ont toutefois pas mis en difficulté une formation limbourgeoise restée bien en place malgré les huit changements effectués simultanément par Wouter Vrancken (75e). Comme prévu, Vincent Kompany a aligné de nombreux joueurs ayant un passé en championnat de Belgique Ameen Al-Dakhil (Standard, Saint-Trond), Vitinho (Cercle Bruges), Josh Cullen (Anderlecht), Anass Zaroury (Lommel, Charleroi) et Lyle Foster (Westerlo). Westerlo s'est imposé 2-1 face à Willem II, club de D2 néerlandaise. Erdon Daci (2e, 1-0) et Mathias Fixelles (25e, 2-0) ont lancé les Campinois tandis que Zico Soree a réduit l'écart pour les Néerlandais (79e, 2-1). Saint-Trond a pris la mesure 2-0 d'Al-Taawon, un club saoudien, grâce à Aboubakary Koita (66e) et Ryotaro Ito (70e). (Belga)