Jupiler Pro League - Le Standard s'incline en amical face au Red Star, le Cercle corrigé par Lille

La rencontre commençait plutôt bien pour les pensionnaires de National (D3) avec une ouverture du score signée Cheikh Ndoye qui trompait parfaitement Henkinet de la tête (12e). À la demi-heure de jeu, le Red Star faisait le break grâce à Kemo Cissé (30e). Moins de cinq minutes plus tard, Brahim Ghalidi manquait l'occasion de réduire l'écart sur penalty pour les Rouches (34e). Le Red Star déroulait en seconde période avec un deuxième but synonyme de doublé pour Cheikh Ndoye (57e) et un quatrième but pour les Parisiens signé Ivann Botella, l'ancien du RWDM parti cet été gratuitement (62e). En fin de rencontre, Léandre Kuavita, jeune joueur du SL16 FC, sauvait les meubles en plantant l'unique but liégeois de la rencontre (83e). En déplacement à Lille, le Cercle de Bruges a été corrigé par le LOSC (7-2). Les Brugeois ont été impuissants face à la solide équipe de Ligue 1 qui a pu compter sur un triplé d'Haraldsson (8e, 14e, 42e) et un quadruplé de David (25e, 41e, 47e, 57e). Côté Cercle, Denkey (35e, 45e+3) s'est offert un doublé dans ce match à sens unique. (Belga)