Jupiler Pro League - L'Union et Anderlecht terminent leur préparation par une victoire avant le derby

Au Lotto Park, avec le soutien de leurs supporters lors de ce Fan-day, les Mauves ont pris les commandes de la rencontre après quelques minutes de jeu grâce aux deux nouvelles recrues : Patris à l'assist et Dolberg à la finition (12e). En toute fin de rencontre, le Sporting a définitivement fait le break sur un autobut d'Aertessen (80e) avant de voir Raman planter un troisième et ultime but dans le temps additionnel (90e+4). Côté saint-gillois, Kabangu a donné l'avantage aux siens en marquant l'unique but de la rencontre (10e). L'équipe d'Alexander Blessin était en très grande partie remaniée après la rencontre de vendredi contre Ostende. De son côté, Eupen a signé une victoire par le plus petit écart face à l'Olympique de Marseille (1-0) lors de son amical à huis clos. Baiye, l'ancien du Club de Bruges, a marqué le but de la victoire pour les Pandas (12e). (Belga)