Korn Ferry Tour - Adrien Dumont de Chassart recule au 44e rang au Price Cutter Charity Championship

Classé 275e mondial alors qu'il a débuté sa carrière professionnelle au mois de juin, l'ancien étudiant de l'université d'Illinois a réussi trois birdies contre un bogey le journ de la fête nationale. Il compte 8 coups de retard sur le leader l'Américain Parker Coody (129). Celui-ci devance d'un coup ses compatriotes Chandler Philips et Thomas Walsh. Adrien Dumont de Chassart est actuellement 6e du classement du Korn Ferry Tour et a déjà engrangé 314.500 dollars de prix. S'il termine dans le top 30 en fin de saison, il sera assuré d'une carte pour le PGA Tour, le plus haut niveau mondial, la saison prochaine. (Belga)