Le parquet d'Anvers saisi le juge d'instruction après le décès à Tomorrowland

Le labo et le médecin légiste se sont déplacés sur place dans la nuit de vendredi à samedi pour effectuer les premières constatations. Ces dernières laissent penser qu'il s'agit d'un décès provoqué par des stupéfiants, précise le ministère public. Aucune trace de violence n'a été décelée sur les lieux. Le parquet anversois a saisi un juge d'instruction qui commandera une autopsie et une analyse toxicologique afin d'éclaircir davantage les circonstances de la mort. Le célèbre festival de musique a annoncé aux alentours 03h00 la douloureuse "perte d'un de ses collaborateurs". Les services de secours n'ont pas pu sauver la vie du jeune homme. "Avant tout, nous compatissons avec la famille et les amis. Nous leur adressons nos condoléances", a déclaré la porte-parole de Tomorrowland, Debby Wilmsen. (Belga)