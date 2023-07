LPGA Tour - Great Lakes Bay Invitational - 3e tour: le classement

1. C. Knight/E. Szokol (USA) 192=69-61-62 -18 2. M. Castren (Fin)/K. Tan (Mls) 195=64-63-68 3. J. Ewart Shadoff (Ang)/E. Talley (USA) 197=67-60-70, . C. Borge (Nor)/P. Mack (All) 197=65-64-68 5. S. Lewis (USA)/M. Fassi (Mex) 198=68-64-66, C. Boutier (Fra)/Y. Saso (Jap) 198=65-63-70; 7. A. Belac (Slo)/B. Pagdanganan (Phi) 199=70-63-66, P. Reto (AfS)/A. Lewis (USA) 199=65-61-73; 9. W. Meechai/P. Yoktuan (Tai) 201=70-65-66; 10. Lee Mi-hyang/Lee5 Jeong-eun (CdS) 202=69-63-70, S. Schmelzel/L. Weaver-Wright (USA) 202=67-63-72, Y. Liu/R. Liu (Chi) 202=66-65-71 (Belga)