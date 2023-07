Mondiaux espoirs d'aviron - La skiffeuse Mazarine Guilbert en finale A, les 2 autres bateaux belges en finales B

La Gantoise, qualifiée directement pour le top 12 après sa victoire jeudi en séries éliminatoires, s'est classée 2e de sa demi-finale, en 7:48.99, à un peu plus de 5 secondes de la Suissesse Aurelia-Maxima Katharina Janzen (7:43.83). Avec encore la Grecque Evangelia Fragkou, 3e, ces 3 rameuses se retrouveront dimanche (11h20) dans la lutte pour les médailles au sein du top 6 mondial avec l'Irlande, la République tchèque et l'Afrique du Sud, qualifiées dans l'autre demie. Les deux autres bateaux belges engagés disputeront les finales B (places 7 à 12). Tous deux s'étaient qualifiés pour le top 12 en ayant dû passer par les repêchages. Le skiffeur poids légers Mil Blommaert a terminé à la 4e place de sa demi-finale, où l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche l'ont devancé pour la qualification en finale A. De leur côté, le deux de couple open de Boris Taeldeman et Savin Rodenburg, ont eux aussi fini 4e, derrière l'Irlande, la France et la Lituanie. Leur finale B est programmée dimanche à 8h10, tandis que celle de Blommaert prendra son départ à 8h45. (Belga)