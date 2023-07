PGA Tour - Ryan Gerard prend la tête du Barracuda Championship après le 2e tour

L'Américain de 23 ans qui joue sa première saison au plus haut niveau, a rentré 7 birdies, sans aucun bogey. Son premier tour de 64 lui avait rapporté 16 points. Il occupe la tête du classement avec 30 points devant son compatriote Patrick Rodgers (26) et le Suédois Vincent Norrman (23). Le Barracuda Championship se joue selon la formule de jeu Stableford, où un birdie rapporte trois points et un eagle cinq points. Pour un bogey, un point est déduit. Un double bogey coûte trois points; le par est égal à zéro. (Belga)