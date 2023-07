Six migrants meurent noyés au large du Maroc, selon les autorités locales

Environ 54 migrants irréguliers, dont une personne de nationalité tunisienne, ont tenté de gagner à la nage un zodiac à proximité de la plage d'El Kallat, dans la commune d'Iaazzanene, près de la ville de Nador, située en face de l'Espagne, ont précisé ces autorités. Mais les mauvaises conditions météorologiques en Méditerranée, une mer agitée et l'incapacité du passeur à manœuvrer après l'échouage de son embarcation sur des rochers ont entraîné la mort par noyade de six passagers, tandis que 48 autres ont réussi à atteindre le rivage, a ajouté la même source. Les autorités locales, les gendarmes et des agents de la Protection civile, accompagnés d'équipes médicales, ont apporté les premiers secours aux rescapés et repêché les cadavres. Une enquête a été ouverte. Selon la section locale de l'Association marocaine des droits humains (AMDH) à Nador, les six migrants décédés sont marocains. La nationalité des victimes n'a pas été confirmée par les autorités. (Belga)