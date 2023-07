Tour de France - "Mission accomplie" pour Giulio Ciccone qui assure le maillot à pois du meilleur grimpeur

"Cette sensation est très forte. Je dois remercier encore mes coéquipiers qui ont fait un travail parfait aujourd'hui, on a appliqué notre plan et ça a été fou dès le début de l'étape. J'ai raté la victoire d'étape durant ce Tour, mais j'ai terminé deuxième, Mads Pedersen en a gagné une pour l'équipe, et maintenant je termine avec ce maillot à pois. C'était très fort quand j'ai entendu qu'en franchissant la ligne du col de la Schlucht, la mission était accomplie, c'était le meilleur moment de ce Tour", a confié Giulio Ciccone au micro des organisateurs. L'Italien succèdera dimanche au Danois Jonas Vingegaard qui, outre son maillot jaune, avait remporté le maillot de meilleur grimpeur. Ciccone compte 105 points au classement pour 92 à l'Autrichien Felix Gall (AG2R-Citroën) et 89 à Vingegaard (Jumbo-Visma). (Belga)