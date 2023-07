Tour de France - Tadej Pogacar, vainqueur de la 20e étape: "Je suis senti moi-même, enfin"

Au terme d'une dernière étape de montagne difficile de 133,5 kilomètres entre Belfort et Le Markstein, le Slovène a battu au sprint l'Autrichien Felix Gall (AG2R Citroën Team), le maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et les jumeaux britanniques Simon Yates (Team Jayco AlUla) et Adam Yates (UAE Team Emirates). Cela n'a pas eu de répercussion sur l'avance au classement général de Vingegaard. Avec 7.29 minutes d'écart avec Pogacar, le Danois est en route pour remporter sa deuxième Grande Boucle. "Aujourd'hui je suis senti moi-même, enfin", a commenté Tadej Pogacar au micro des organisateurs. "Je me suis senti bien du départ à l'arrivée, après plusieurs journées très difficiles sur le vélo. Je suis super content d'avoir pu exploser sur la ligne comme ça. Dans le final, j'ai attendu qu'Adam et son frère Simon reviennent. Adam m'a bien aidé et m'a laissé dans une position idéale. C'était tout de suite plus facile de préparer le sprint avec lui. Je suis très heureux de ce qu'a fait l'équipe sur ce Tour. Nos moments partagés dans le bus resteront mon meilleur souvenir. Mon pire souvenir est le moment où Carlos Soler m'a regardé dans les yeux au col de la Loze", a conclu le leader d'UAE Emirates. (Belga)