Tour de Wallonie - Filippo Ganna, vainqueur de la première étape, contant de confirmer sa "bonne condition"

L'Italien avait conquis le titre mondial de contre-la-montre en 2021 et son objectif prioritaire est de le récupérer en 2023. Sa venue au Tour de Wallonie a été motivée, notamment, par l'organisation d'un contre-la-montre individuel de 32,7 kilomètres dans le cadre de la 4e étape mardi à Mons, un test idéal pour Ganna, champion d'Italie cette année dans sa spécialité et du prologue de Tirreno-Adriatico. Il s'était également classé 2e du Tour d'Algarve, 2e de Milan-San Remo et 6e de Paris-Roubaix. "J'ai un peu perdu le contrôle de la situation dans les derniers hectomètres", a expliqué Filippo Ganna samedi commentant son sprint. "J'ai alors décidé de tenter ma chance au sprint. J'ai gagné et c'est une façon pour moi de remercier mon équipe qui a effectué un énorme travail dans cette première étape. J'endosse le maillot de leader du classement général. Je ne peux pas encore dire si je le garderai jusqu'au bout. Tout peut se passer dans les prochains jours. Mais je pense être en très bonne condition. Je suis content de déjà confirmer ce sentiment. Mais je veux d'abord profiter de cette victoire avant d'envisager la suite. Mes principaux adversaires? Je ne sais pas, je pense que tout le monde peut l'être. Rien n'est jamais acquis". (Belga)