Tour de Wallonie - L'Italien Filippo Ganna s'offre la première étape au sprint à Hamoir

Une première échappée de quatre coureurs, peu après le départ s'est formée avec Alex Colman (Flanders Baloise) et le Français Jonathan Couanon (Nice Métropôle Côte d'Azur), rejoints ensuite par Johan Meens (Bingoal WB) et Olivier Godfroid (Baloise Trek Lions). L'avantage du quatuor passait le cap des cinq minutes après une heure de course. L'écart avec le peloton a commencé à fondre après 70 kilomètres, sous l'action des équipes INEOS-Grenadiers et Lotto Dstny. Il était descendu sous les trois minutes au cap de la mi-parcours. L'approche du cap des 50 derniers kilomètres a provoqué une nouvelle réaction du peloton, notamment par les équipes Alpecin-Deceuninck et Intermarché-Circus-Wanty. L'avantage des fuyards en est descendu sous la minute avant de reprendre du champ. Le Néerlandais Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) s'est intercalé peu avant l'entrée dans le circuit local, à moins de 40 kilomètres du but, revenant sur l'échappée matinale à qui il a tenté de fausser compagnie. Le regroupement général avec le peloton s'est opéré à 8 kilomètres de l'arrivée. Dans les rues de Hamoir et dans la ligne droite en légère montée, Filippo Ganna, pour son 3e succès de la saison, s'est imposé devant son compatriote Davide Ballerini (Soudal-Quick Step) et Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty). La deuxième étape dimanche conduira le peloton de Saint-Ghislain, en Hainaut, à Walcourt, dans la province de Namur, sur 179,7 kilomètres. (Belga)