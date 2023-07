World Tour 3X3 - Anvers sorti en quarts par l'équipe chinoise de Thibaut Vervoort au Challenger de Bordeaux

Les Anversois ont été battus par Futian, l'équipe chinoise de Thibaut Vervoort, 21 à 20 malgré 12 points de Nick Celis (3 rebonds), 6 de Dennis Donkor (2 rebonds) et 7 rebonds (2 points) de Bryan De Valck. Vic Van Oosterwyck a pris un rebond. Thibaut Vervoort a lui inscrit 9 points (2 rebonds). Team Anvers avait remporté vendredi ses deux matches de poule 21 à 18 contre les Israéliens de Tel Aviv (Van Oosterwyck 9 pts, 3 rbds, Celis 4 pts, 3 rbds et De Valck 8 pts, 6 rbds) et 22 à 14 face aux Suisses de Lausanne (Van Oosterwyck 3 pts, 2 rbds, Celis 13 pts, 3 rbds, De Valck 6 pts, 5 rbds). Futian jouera de son côté sa demi-finale plus tard dans la soirée. (Belga)