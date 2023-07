WRC - Rallye d'Estonie - Thierry Neuville occupe toujours la 2e place au terme de la journée de samedi

Lors de la seconde boucle de la journée, Neuville a signé le deuxième des 13e, 14e et 16e spéciales et le troisième temps des 15e et 17e spéciales. Deuxième à 20.3 secondes de Rovanperä au terme de la première boucle, le Saint-Vithois a encore perdu du terrain sur le Finlandais, auteur des cinq scratchs de la seconde boucle, et pointe désormais à 34.9 secondes. Le Finlandais Espakka Lappi (Hyundai) est 3e à 45.4 secondes de son compatriote. ""Je pense que nous avons piloté la voiture à son maximum la plupart du temps mais il en manque encore un peu pour aller aussi vite que Kalle", a réagi Neuville. Nicolas Gilsoul, copilote du Français Pierre-Louis Loubet (Ford), occupe toujours la 6e place à 2:25.5. Quatre spéciales sont au menu dimanche, à commencer par le défi inédit de Karaski (12,04 km). Kambja (18,50 km) suivra avant que les deux tronçons ne soient répétés. Kambja 2 accueillera la Power Stage offrant des points bonus pour le classement du championnat du monde. (Belga)