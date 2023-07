Allemagne: la droite n'exclut pas une coopération avec l'extrême-droite au plan local

"Si un conseiller cantonal, un maire, est élu et qu'il appartient à l'Alternative pour l'Allemagne (AfD, parti d'extrême droite allemand, NDLR), il est naturel qu'il faille chercher des voies pour faire en sorte de continuer à travailler ensemble dans cette ville", a déclaré Friedrich Merz à la chaîne de télévision ZDF. Il réagissait à de récents succès électoraux au plan local de l'AfD, qui est parvenue à faire élire son premier maire sous ses couleurs, ainsi que de prendre la tête d'un conseil d'arrondissement, l'équivalent d'un conseil général français. "Il va de soi que nous sommes dans l'obligation d'accepter le résultat d'élections démocratiques", a ajouté M. Merz, qui a opéré un virage à droite de l'Union démocrate-chrétienne (CDU) depuis qu'il en a pris la tête en janvier 2022, après les années de centrisme d'Angela Merkel. Ses propos traduisent une inflexion de la position de ce parti historiquement de centre-droit, même si dans le même temps M. Merz a confirmé la ligne traditionnelle du parti d'exclure toute alliance avec l'extrême droite au niveau national pour la formation d'un gouvernement ou le vote de lois, à la chambre des députés ou dans les parlements régionaux. L'AfD connaît un spectaculaire essor depuis plusieurs mois dans les enquêtes d'opinion, pointant désormais en deuxième position au plan national, devant le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz, et juste derrière les conservateurs de M. Merz. L'extrême droite profite du mécontentement d'une partie de l'opinion avec l'actuelle coalition gouvernementale, composée des sociaux-démocrates, des écologistes et des libéraux, ainsi que de la hausse des prix ou encore l'immigration. (Belga)