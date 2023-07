ATP Hambourg - Kimmer Coppejans éliminé au second tour des qualifications

Lors du second tour des qualifications, Coppejans, 162e mondial, s'est incliné en trois sets 2-6, 6-3, 7-6 (7/5) contre le Chilien Cristian Garin, 119e mondial et tête de série N.3 des qualifications. La rencontre a duré 2 heures et 34 minutes. L'Ostendais était le seul joueur belge présent en simple en Allemagne. En double, Sander Gillé (ATP 24 en double) et Joran Vliegen (ATP 26) sont eux directement engagés dans le tableau final. La paire belge de Coupe Davis, qui forme la 4e tête de série, sera opposée au premier tour aux Allemands Constantin Frantzen (WTA 100) et Hendrik Jebens (ATP 90). (Belga)