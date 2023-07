ATP Newport - Adrian Mannarino s'impose contre le jeune Axel Michelsen en finale

(Belga) Adrian Mannarino a ajouté à son palmarès le tournoi de tennis ATP 250 de Newport, joué sur gazon et doté de 642.735 dollars, dimanche aux États-Unis. En finale, le Français, 38e mondial et tête de série N.2, s'est imposé en deux sets 6-2, 6-4 contre l'Américain Axel Michelsen, 18 ans et 190e mondial.