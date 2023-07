Benjamin Netanyahu doit subir une opération chirurgicale dans la nuit

"Je vais bien, mais j'écoute mon coeur", a fait savoir le dirigeant dans la nuit de samedi à dimanche dans un message vidéo. L'opération aura lieu dans un hôpital près de Tel Aviv. Il avait déjà été admis dans cet hôpital il y a une semaine pour déshydratation. L'homme de 73 ans avait été plusieurs heures sous le soleil sans couvre-chef et sans boissons durant une vague de chaleur. Il avait été inconscient un court instant et était tombé en heurtant sa tête. Le Premier ministre a déjà un appareil de surveillance cardiaque et celui-ci aurait émis un signal, c'est pourquoi le septuagénaire doit être immédiatement opéré, a-t-il confié. Il est confiant qu'il pourra déjà quitter l'hôpital dimanche. Son pays est agité depuis des mois par des manifestations sans relâche contre le projet de réforme du système judiciaire. Les critiques voient dans cette proposition du gouvernement de droite une menace pour la démocratie dans le pays. (Belga)