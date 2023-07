British Open - Thomas Detry termine à la 13e place, Thomas Pieters 71e

Pour son dernier tour, Detry a inscrit deux birdies et deux bogeys sur sa carte pour 71 coups, le par. Avec un total de 281 coups, trois sous le par, le Bruxellois perd encore deux places au classement et termine à la 13e place. Pieters a lui vécu une dernière journée catastrophique avec un dernier tour bouclé en 80 coups, neuf au-dessus du par, avec un birdies, six bogeys et deux doubles bogeys. L'Anversois termine à la 71e place avec un total de 294 coups, dix au-dessus du par. La victoire est revenue à l'Américain Brian Harman avec un total de 271 coups, treize sous le par. Il s'est imposé avec six coups d'avance sur le Sud-Coréen Tom Kim, l'Autrichien Sepp Straka, l'Australien Jason Day et l'Espagnol Jon Rahm. Les tournois du Grand Chelem, indépendants dans leurs décisions, ont tous autorisé la présence des joueurs du LIV depuis l'apparition du circuit saoudien, avec en toile de fond la fusion entre les deux circuits rivaux PGA Tour et LIV Séries, qui tarde à se dessiner. Attirés par des dotations défiant toute concurrence, plusieurs stars avaient délaissé le PGA pour le LIV, provoquant de vives tensions entre les circuits américains, européens et saoudiens. Des tensions qui pourraient prendre fin avec la signature d'un accord commercial, mais dont les détails n'ont pas encore été divulgués. Si la fusion ne se précise pas rapidement, ce British Open pourrait constituer le dernier tournoi commun de la saison entre les joueurs du PGA et ceux du LIV, toujours interdits de participer aux compétitions estampillées PGA. (Belga)