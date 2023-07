Cameroun: le bilan grimpe à 16 morts dans l'effondrement d'un immeuble à Douala

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 01h30, un immeuble d'habitation de quatre étages situé dans le nord de Douala, s'est effondré sur un autre bâtiment résidentiel d'un étage. Un premier bilan à la mi-journée faisait état de 12 morts, 21 blessés, dont cinq en "urgence absolue". L'hôpital de Laquintinie de Douala a indiqué dans un communiqué avoir pris en charge "13 cas provenant de ce drame", et enregistré deux décès, dont "une fillette âgée de 3 ans et une jeune fille de 19 ans". Les onze autres personnes admises sont trois enfants pris en charge aux urgences pédiatriques, deux adolescentes, une jeune femme de 28 ans et cinq hommes, précise l'hôpital. Les autorités ont coordonné les secours et le déblaiement des décombres, notamment à l'aide d'une pelle mécanique, dans l'espoir de retrouver des survivants. Les opérations se poursuivaient en début de soirée, a précisé cet officier supérieur des pompiers, qui a demandé à rester anonyme. "La situation est sous contrôle et les pompiers travaillent pour faire en sorte que personne ne reste sous les décombres", a déclaré Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, le gouverneur du Littoral, l'une des dix régions du Cameroun, qui s'est rendu sur place dans la matinée. En 2016, l'effondrement d'un bâtiment d'habitation avait causé la mort de cinq personnes à Douala, et les autorités avaient soulevé la question du respect des normes de construction. En juin de la même année, les autorités avaient identifié 500 immeubles "menaçant ruines". (Belga)