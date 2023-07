Championnat du monde de motocross - Jago Geerts remporte le Grand Prix des Flandres à Lommel pour la 3e fois de suite en MX2

Le pilote limbourgeois, 23 ans, réussit le carton plein ce week-end empochant les 60 points mis en jeu (25 par manche et dix pour la course qualificative du samedi) pour se rapprocher, avec 551 points, à 13 points d'Andrea Adamo (KTM) en tête du championnat du monde. L'Italien, 4e de la première manche, a chuté à deux reprises dans la seconde manche et termine 7e. Troisième avant le traditionnel rendez-vous belge, Jago Geerts est remonté à la deuxième place dépassant le Néerlandais Kay de Wolf qui a en effet été contraint à l'abandon dès la première manche et reste calé à 501 points. Jago Geerts remporte son 3e Grand Prix de Belgique de suite et aligne aussi une 3e victoire d'affilée en GP cette saison depuis son retour de blessure. C'est son 6e succès de la saison et son 22e succès en Grand Prix en carrière. Lucas Coenen (Husqavarna), deuxième dans les deux manches et deuxième du Grand Prix, réalise une très bonne affaire aussi de même que Liam Everts (KTM) qui finit 4e (5e et 4e), juste derrière l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas), 3e sur le podium. Cinquième au Mondial, le Français Thibaut Benistant (Yamaha), victime de complications après sa chute au Grand Prix de la République tchèque dimanche dernier, a en effet déclaré forfait. Liam Everts avec 487 points prend la 4e place au Mondial. Lucas Coenen est 8e (425 points). Sacha Coenen (KTM) a terminé (10e et abandon) a été classé 16e. Le 14e des 19 rendez-vous au programme du championnat du monde est prévu le week-end prochain à Vantaa pour le Grand Prix de Finlande. (Belga)