Championnats de Belgique de mountainbike - Pierre De Froidmont et Emeline Detilleux sacrés chez les élites en cross-country

De Froidmont s'est imposé en solitaire et avec deux minutes d'avance sur Jens Schuermans, tenant du titre. Jente Michiels a lui pris la troisième place et en profite pour conserver son titre chez les espoirs. Arne Janssens s'est emparé la médaille de bronze. Detilleux a elle devancé Alicia Franck, spécialiste du cyclo-cross de près de cinq minutes tandis Githa Michiels a remporté la médaille de bronze pour ses derniers championnats de Belgique avant sa retraite. Vendredi, De Froidmont et Detilleux avaient déjà été sacrés en shorttrack. (Belga)