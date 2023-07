Charles Gardier confiant pour l'avenir des Francos: "Notre bébé est entre de bonnes mains"

"Notre grand bébé est entre de bonnes mains", a-t-il lancé non sans émotion ce dimanche soir. "C'est vrai que pour l'équipe, c'était un changement, mais on y a cru, même si on se demandait s'il allait s'en sortir. L'âme des Francofolies est là, et c'est encore mieux qu'avant", s'est-il réjoui. Le programmateur a ensuite dressé le bilan artistique de cette 28e édition qu'il a qualifiée de "relevée". "Toutes les scènes ont bien fonctionné, il y avait énormément d'ambiance et de monde lors de la guinguette sur la scène de la fontaine vendredi", a-t-il souligné. Autre grande réussite du festival : les Francos Juniors, qui ont affiché complet pour leur grand retour. Les trois lauréats des Franc'Off, le concours qui met en valeur les artistes émergents, ont aussi été révélés : Jies est le grand vainqueur et devient donc le premier nom confirmé pour l'édition 2024 des Francofolies. Orlane et Marvett complètent le podium, respectivement en deuxième et troisième place. "C'est un concours qui offre de vraies opportunités dans un parcours d'artistes. Nous n'avons pas eu la tâche facile, on avait tous les niveaux et styles", a commenté Typh Barrow, co-présidente du jury avec Renaud Godart, chanteur du groupe Ykons. "Ça a été un bonheur, ces artistes ont de la bouteille et méritent cette vitrine", a ajouté ce dernier. "Cela montre qu'en Belgique, il y a du talent". (Belga)