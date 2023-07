Effondrement d'un pont en Grèce - Un mort dans l'effondrement d'un pont dans l'ouest de la Grèce, confirme la police

"Nous confirmons la mort d'une personne", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police, alors qu'un porte-parole des pompiers avait évoqué dans un premier temps "un blessé et une personne inconsciente". L'agence de presse ANA et la chaîne publique ERT, citant les services ambulanciers, ont dénombré quatre blessés, qui avaient été transférés dans deux hôpitaux de la ville. Une opération de secours de grande envergure est en cours avec des pompiers et des ambulances sur place. Le pont est situé sur la route qui relie le port de Patras, dans la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest), à Athènes. Des travaux de construction y étaient en cours quand l'ouvrage s'est partiellement effondré, pour une raison inconnue. Toutefois, selon Efthymis Lekkas, le président de l'Organisation de protection des séismes OASP, cité par la chaîne ERT, l'infrastructure présentait des problèmes de stabilité, qui étaient connus des autorités. Ces travaux de restauration ont débuté en 2021 pour un coût de plus de six millions d'euros, selon ERT. (Belga)