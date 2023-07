Effondrement d'un pont en Grèce - Un mort et huit blessés dans l'effondrement d'un pont dans l'ouest de la Grèce

(Belga) Une personne a été tuée et huit autres ont été blessées dans l'effondrement partiel d'un pont dimanche à Patras, dans l'ouest de la Grèce, selon la police et grecque et les médias locaux.