Elections en Espagne - Les conservateurs donnés gagnants mais sans majorité absolue

Actuellement dans l'opposition, le parti d'Alberto Núñez Feijóo arriverait en tête de ces élections anticipées avec 34,2% des voix, selon ce sondage, raflant 145 à 150 sièges. De son côté, les ultranationalistes emmenés par Santiago Abascal obtiendraient 11,2% des bulletins, soit 24 à 27 sièges. Ce résultat permettrait aux deux formations de droite d'emporter d'un cheveu la majorité absolue. Le Congrès des députés compte en effet 350 membres. Le PP aurait besoin de 176 sièges pour gouverner seul. Si le résultat du sondage se confirme, les conservateurs envisagent de s'allier à Vox, parti d'extrême droite europhobe niant le changement climatique ou la violence de genre, et né en 2013 d'une scission du PP. De son côté, le Parti socialiste de Pedro Sánchez amasserait 28,9% des votes, pour 113 à 118 sièges, et constituerait donc la deuxième force du pays. Le PSOE avait trébuché aux élections locales du 28 mai, se voyant même éjecté par l'extrême droite dans certaines municipalités. C'est cette chute qui avait provoqué la tenue anticipée d'élections législatives. À la troisième place avec 13,3% (entre 28 et 31 députés au Congrès) arriverait Sumar, dirigée par la ministre du Travail, la communiste Yolanda Díaz. Toujours selon le sondage de Sigma Dos pour RTVE, le taux de participation à 18h00 était de 53,12%, un peu moins qu'en novembre 2019 lorsque 56,85% de la population en âge de voter avait glissé son bulletin dans l'urne. (Belga)