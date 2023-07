Euro de roller - Jason Suttels, récompensé de ses efforts, remporte le titre européen en marathon

Le disciple de Bart Swings s'était échappé du peloton à mi-parcours, avec quatre autres patineurs. Suttels a entamé le dernier tour avec deux adversaires dans l'échappée. Il a ensuite résisté à une attaque de Timothy Loubineaud dans les 100 derniers mètres. Le Français, qui a déjà remporté trois titres cette semaine, s'est classé deuxième. Le podium est complété par un autre Français, Raphaël Sylvain. Les patineurs belges rentrent au pays avec neuf médailles (une d'or, trois d'argent et cinq de bronze), soit cinq de moins qu'il y a un an. Bart Swings était toutefois de la partie à l'époque et les hommes de l'entraîneur national Rémy Hubert avaient remporté quatre titres. Bart Swings fera son retour avec l'équipe belge aux Mondiaux, qui auront lieu dans un peu plus d'un mois à Vicence, en Italie. Le point faible de la délégation belge fut la catégorie féminine où seule Stien Vanhoutte participait à cet Euro. La junior Jorun Geerts, qui a fait une belle course aux points et a remporté trois médailles, sera à suivre dans le futur. Les Belges ne reviennent pas sans dommages : lors d'une chute, le junior Siebe Suttels s'est cassé un pouce. (Belga)