F1 - GP de Hongrie - Max Verstappen remporte son neuvième Grand Prix de la saison

Parti en deuxième position derrière le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), auteur de sa première pole position depuis 2021, la 104e de sa carrière, Verstappen a pris la tête de la course dès le premier virage. Le double champion du monde en titre a ensuite géré son avance pour décrocher sa 9e victoire de la saison, la 44e de sa carrière, confirmant l'hégémonie de Red Bull avec 11 succès sur autant de Grand Prix cette saison. Avec 12 victoires de rang, Red Bull bat le record de victoires consécutives détenu par McLaren depuis 1988. Le Britannique Lando Norris (McLaren), 2e, et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), 3e, ont complété le podium devant Lewis Hamilton et l'Australien Oscar Piastri (McLaren). Au classement du championnat du monde, Verstappen reste largement en tête avec 281 points, 110 de plus que Perez, 2e. L'Espagnol Fernando Alonso, 9e du Grand Prix, reste lui 3e avec 139 points mais ne compte plus que six points d'avance sur Lewis Hamilton, 4e. La semaine prochaine, le paddock s'installera sur le circuit de Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique qui se déroulera sous le nouveau format des week-ends sprint. Vendredi, une seule séance d'essais libres sera au programme à 13h30 suivie de la séance de qualifications pour le Grand Prix à 17h00. La journée de samedi sera elle consacrée au sprint avec une séance de qualification pour la course sprint, appelée Sprint Shootout, à 12h00 avant la course sprint prévue à 16h30. Les huit premiers de la course sprint marqueront des points au championnat. Le départ du Grand Prix sera donné le dimanche 30 juillet à 15h00. (Belga)