Feux de forêt sur l'île de Rhodes - Le SPF Affaires étrangères mobilisé pour venir en aide aux Belges sur l'île de Rhodes

Au total, souligne le SPF, 132 Belges vivent à Rhodes et 70 Belges sont inscrits sur la plate-forme "Travellers Online" du ministère des Affaires étrangères qui peut ainsi plus facilement les informer et apporter un soutien si nécessaire. L'ambassade à Athènes et le SPF Affaires étrangères ont été contactés par une vingtaine de familles belges avec une demande d'assistance. Leur situation est suivie au cas par cas, indique le service public. Les Belges qui ne sont pas enregistrés à l'ambassade ou sur "Travellers Online", ou bien leurs proches en Belgique, peuvent contacter l'ambassade belge à Athènes (numéro d'urgence: +30 6945235055) ou le service de garde permanent du SPF Affaires étrangères à Bruxelles: 02/501.81.11. Le SPF Affaires étrangères précise, par ailleurs, que les Belges des zones touchées ont été invités à informer l'ambassade de leur situation et de leur localisation. Quelque 30.000 personnes ont dû quitter samedi leurs habitations ou hôtels en raison du feu dans l'est de cette île de l'archipel du Dodécanèse alors que la saison touristique bat son plein. Elles ont été mises à l'abri dans des gymnases, écoles ou centres de conférence pour la nuit. Selon la police citée par l'agence de presse grecque ANA, environ 19.000 personnes ont été évacuées à titre préventif, parmi lesquelles 16.000 l'ont été par voie terrestre et 3.000 par la mer. (Belga)