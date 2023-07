Intempéries - Plus de 30 morts et 40 disparus dans une crue en Afghanistan

Huit provinces ont été touchées mais celle de Maidan Wardak, dans le centre du pays, l'a particulièrement été. Selon la protection civile, les victimes ont été surprises dans leur sommeil par la montée rapide des eaux. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues et des centaines de maisons et ont été inondées. Les routes de la région ont été fermées à la circulation. "Nous avons appris avec une grande tristesse que douze de nos compatriotes ont (péri) et quarante autres sont portés disparus", avait déclaré, plus tôt dans la journée, un porte-parole du gouvernement, précisant que "des pertes financières" étaient aussi à déplorer. Le porte-parole a ajouté qu'une aide d'urgence a été acheminée sur les lieux de la catastrophe. Le gouvernement afghan a également appelé les organisations humanitaires à fournir une aide d'urgence dans les régions touchées. Bien que l'Afghanistan soit situé à la limite occidentale de la mousson asiatique, des crues soudaines se produisent régulièrement pendant la saison humide, lorsque les pluies torrentielles s'abattent dans le lit de rivières asséchées. En moyenne, 200.000 personnes sont touchées par des catastrophes naturelles en Afghanistan chaque année. (Belga)