Intempéries - Violents orages en Italie

Les services météorologiques de la région d'Emilie-Romagne, dont Bologne est la capitale, ont signalé des conditions climatiques dégradées dans les provinces d'Emilie, Ferrare et Ravenne. Des photos témoignent de chutes de pylônes électriques, de toits envolés, de maisons et véhicules endommagés. L'ampleur des dégâts n'est pas encore déterminée, mais selon le média La Repubblica, trois personnes ont été blessées dans la province de Ferrare. A Bologne, où de la grêle s'est abattue, avec parfois des grêlons de la taille de balles de tennis, les autorités ont mis en garde la population contre des chutes d'arbres et panneaux de signalisation. L'usage du métro a été déconseillé. La circulation des trains a aussi été perturbée. Selon les services météorologiques, des rafales de 129 kilomètres par heure ont été enregistrées. (Belga)