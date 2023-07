La plage de Le Barcarès, dans le sud de la France, évacuée après une alerte au requin

Les sauveteurs présents sur place ont hissé le drapeau rouge par mesure de sécurité. Le requin, "vraiment tranquille et pas agressif du tout", a quitté les lieux peu après. La baignade n'a été interdite qu'entre 14h00 et 15h00. Le conservateur de l'aquarium de Canet-en-Roussillon, Patrick Masanet, a affirmé qu'il n'y avait aucune raison de paniquer et que l'animal était probablement un requin bleu, régulièrement présent à proximité des côtes françaises et espagnole durant le mois de juillet, sa période de reproduction. (Belga)