Les Belges à l'étranger - Vanzeir et les NY Red Bulls s'imposent aux tirs au but face aux New England Revolution

(Belga) Dante Vanzeir et son club des New York Red Bulls ont fait match nul 0-0 face au New England Revolution dans la nouvelle Leagues Cup, un tournoi qui réunit les équipes nord-américaines de la Major League Soccer (MLS) et de D1 mexicaine. Les Newyorkais se sont imposés dans la séance de tirs au but 3-2 de quoi ajouter un point au classement.