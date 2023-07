Les demandes d'accès aux archives des victimes du nazisme en forte augmentation en 2023

D'après sa porte-parole, 10.636 requêtes ont été enregistrées depuis le début du mois de juillet. Au cours de la même période l'année dernière, elles étaient au nombre de 8.605. C'est une augmentation de 23,6%. La porte-parole précise que le nombre de sollicitations avait baissé sur la totalité des années 2021 et 2022, avec respectivement 15.610 et 15.300 démarches effectuées. A titre de comparaison, elle affirme qu'il y en avait eu 18.810 en 2020. Située dans la ville du centre de l'Allemagne, Bad Arolsen, la collection qui fait référence à 17,5 millions de personnes est considérée comme la plus complète au monde au sujet des persécutions nazies. Elle aide à comprendre le sort réservé aux victimes du nazisme. Le centre est dirigé par un comité représentant 16 pays différents. Il a été créé pendant la Seconde Guerre Mondiale pour servir de bureau d'enregistrement et de recherche des personnes disparues. Il a joué un rôle crucial dans l'aide apportée aux familles qui cherchaient à savoir ce qu'il était advenu de leurs proches. Ses archives constituent également une source importante d'informations pour les quidams qui cherchent à obtenir un dédommagement pour les préjudices subis. (Belga)