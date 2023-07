Ligue des Nations de volley - La Pologne écarte les Etats-Unis et remporte sa première Ligue des Nations

Après avoir remporté le premier set 25-23, la Pologne a vu les Américains égaliser dans le deuxième set (24-26). Les Polonais ont ensuite repris leur marche en avant pour gagner les troisième et quatrième sets (25-18 et 25-18) pour mettre la main sur la Ligue des Nations pour la première fois. Finaliste en 2021 et troisième en 2019 et 2022, la Pologne succède au palmarès à la France, éliminée par les États-Unis en quarts de finale. Dans le match pour la troisième place, le Japon s'est imposé trois sets à deux contre l'Italie (25-18, 25-23, 17-25, 17-25, 15-9). La Turquie avait elle remporté la Ligue des Nations féminine après sa victoire 3-1 contre la Chine en finale. (Belga)