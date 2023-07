Martine Tanghe, ancienne présentatrice du journal de la VRT, est décédée

La journaliste, bien connue en Flandre, avait été anoblie jeudi et avait obtenu le titre de Commandeur de l'Ordre de la Couronne pour son engagement pour "l'utilisation claire et correcte" de la langue néerlandaise. Martine Tanghe avait pris sa retraite en novembre 2020. Son dernier journal télévisé avait été suivi par près de deux millions de téléspectateurs et téléspectatrices. (Belga)