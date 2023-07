Météo - Le temps souvent très nuageux à couvert dimanche avec de faibles pluies intermittentes

Le temps sera souvent très nuageux à couvert avec de faibles pluies intermittentes le matin sur l'ensemble du territoire. L'après-midi, ces précipitations se concentreront principalement du centre à l'est du pays et pourront adopter un caractère d'averses. Sur le nord-ouest, il fera temporairement plus sec avec le retour probable d'éclaircies, plus généreuses notamment sur la frange littorale. Les températures s'échelonneront entre 18 degrés en haute Ardenne, 20 à 21 degrés sur le centre et 23 degrés sur le nord-ouest. Le vent de sud-ouest deviendra modéré à souvent assez fort, voire fort au littoral, avec des rafales de 50 à 65 km/h. (Belga)